Bebek Kütüphanesine Polislerden Ziyaret

Sincan Belediyesi’nin her gün eğitici ve öğretici etkinliklerle dolu bebek kütüphanesi bu hafta polis ekiplerini ağırladı.

Her hafta çeşitli etkinlikler düzenlenen Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çocuk gelişimi etkinliklerinin yanı sıra, İngilizce, dans, jimnastik, akıl oyunları, drama, manevi değerler ve sevgi dersleri de veriliyor. Bu hafta miniklerin misafiri, polis abi ve ablaları oldu. Emniyet ekipleri bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla Sincan Belediyesi iş birliği ile bebek kütüphanesinde ailelerle buluştu.

Ailelere Bilgi Veren Ekipler Miniklerle Keyifli Vakit Geçirdi

Bağımlılık nedir? Zararlı alışkanlıklardan çocukları korumanın yolları, çocukların arkadaş çevresinin ve okula devamlılıklarının takip edilmesinin önemi, anne ve babaların çocuklara zaman ayırması ve davranışları ile çocuklara örnek olması gerektiği gibi konular hakkında bilgi verildi. Aileler merak ettikleri konuları sorma imkanı buldu.

Miniklerden polis ekiplerine ilgi büyüktü. Kimi hayal ettiği polislik mesleğine ilişkin merak ettiklerini sordu; kimileri de polis abi ve ablaları ile resim yaptı, oyun oynadı. Eğlenerek öğrenen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Sincan Belediyesi hem çocuklar hem de aileler için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Haftalık etkinlik programına ulaşmak ve etkinliklere katılmak isteyenler Sincan Belediyesinin web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir, www.sincan.bel.tr adresinden randevu alabilir.

