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Bebekler için akıllı beşik ürettiler

Erzurum'da bilgisayar öğretmenliği mezunu Sonnur Tarhan ile Merve Taştan, bebekler için akıllı beşik üretti.
Bebekler için akıllı beşik ürettiler

Erzurum'da bilgisayar öğretmenliği mezunu Sonnur Tarhan ile Merve Taştan, bebekler için akıllı beşik üretti. Takılan motorla kendiliğinden sallanan beşikte, bebeğin ateş yükselmesi ve düşmesini tespit edecek aparatlar da bulunuyor. İki arkadaş beşik ölümü sendromunu önlemek için de bebeklerin yüzüstü döndüklerinde aileyi uyarıcı bir sistem de geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Sonnur Tarhan ile Merve Taştan, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Kristal Girişim Merkezi'nin ilk girişimcileri oldu. İki arkadaş, kendi kendine sallanabilen, telefonla kontrol edilebilen, tehlikeli durumlarda ve bebek ağlamasında uyarı gönderen, ayrıca bebeklerin vücut sıcaklığında ani ve sürekli değişim gözlendiğinde uyarı veren akıllı bir beşik geliştirdi. Projelerinde görüntü işleme teknolojisi de kullanan iki kadın mucit, bu sayede bebeğin beşikte olup olmadığını kontrol ederken, bebeklerin yüzüstü uyumaları halinde tehlikesi oluşturmasını engelleyen ve verilerin tutulmasını sağlayan bir sistemi de monte etti. 

Sonnur Tarhan, 3 yaşındaki yeğeni nedeniyle böyle bir proje geliştirmek istediğini belirtti. Düzgün uyku uyumayan ve sürekli ağlayan yeğenini rahatlatmak için akıllı beşik projesini tasarladıklarını ifade eden Tarhan, ürettikleri beşiğin ebeveynleri de rahatlatacağını kaydetti. Hazırladıkları projenin geçen yıl Erzurum'da düzenlenen TÜBİTAK sergisinde birinci olduğunu anlatan Tarhan, "Temel olarak bebeğin vücut sıcaklığına odaklı, bebekler ağladığı zaman algılayan bir sistem oluşturduk. Bebeklerin vücut sıcaklığının ani yükselmesi ve düşmesi önemli bir risk. Havale geçirme tehlikesi ve ölümle sonuçlanabilen vakalar olabiliyor. Bizim yaptığımız sistemde bebeğin vücut sıcaklığında yükselme, düşme olduğu zaman ebeveyne uyarı gönderiyor" dedi.

ANİ BEŞİK ÖLÜMÜ SENDROMUNU AZALTACAK

Projelerine görüntü işleme teknolojisine kullanacaklarını belirten Merve Taştan ise, "Görüntü sistemiyle bebeklerin ani beşik ölümü sendromunu da azaltmayı hedefledik. Bebekler beşikte yüzüstü döndüğü zaman bu durum ölümlerle sonuçlanabiliyor. Böylesi bir durumda bebek beşikte yüzüstü döndüğü zaman ebeveynin telefonuna uyarı gönderiliyor. Sistemle bebeğin beşikte olup olmadığı da algılanıyor. Bebek beşikteyken çalışmaya başlayan bir sistem geliştirdik" diye konuştu.

Her türlü beşikte kullanılacak şekilde tasarım yaptıklarını anlatan Tarhan, kullanmak için teknik bir bilgi ya da beceriye ihtiyaç olmadığını bildirdi. Beşiği sallamak için motor da ekleyeceklerini ifade eden Tarhan, motorun bebeğin ağlamasını algılayarak sallamaya başlayacağını anlattı. Tarhan, tasarladıkları akıllı beşiğin bir önemli özelliğinin ise bebeğin uyku düzeniyle ilgili verileri depolaması olduğunu kaydetti. 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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