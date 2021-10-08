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Bebeklere mama hediyesi

Gölbaşılı ailelerin ve çocukların her daim yanında olan Gölbaşı Belediyesi, Emzirme Haftası programı kapsamında düzenlenen etkinlik sonunda bebek maması dağıtımı yaparak annelerin ve bebeklerinin yüzünü güldürdü.
Bebeklere mama hediyesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, 1-7 Ekim Emzirme Haftası programı kapsamında yapılan etkinlik sonunda Paylaşım Noktası’nda gerçekleştirilen bebek maması dağıtımına katıldı.

Maske ve mesafe kuralına uygun şekilde yapılan dağıtımda, Aptamil’in katkıları ile minikler mamalarına kavuştu.2 bin aileye ulaşan yardım ile bebeklerin yüzü güldü. Yeni doğmuş bebeklerin gelişimi açısından kaliteli mama tüketiminin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarının altını çizen Yeşim Şimşek ”Gölbaşılı ailelerimizin ve çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok önemli. Özellikle yeni doğmuş bebeklerin kaliteli ve doğru mamayla beslenmesi minik yavrularımızın gelişimleri açısından çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bizler de Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olduğumuzu, onların beslenmesine ne kadar önem verdiğimizi göstermek için bugün buradayız’’ ifadelerini kullandı.

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