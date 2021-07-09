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Bedava Palas'ın rezervasyonsuz konukları Edirne'ye gelmeye başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen birçok kişi otel fiyatlarının yüksek olması gerekçesiyle, "Bedava Palas" diye niteledikleri Selimiye Camisi çevresinde uyudu.
Bedava Palas'ın rezervasyonsuz konukları Edirne'ye gelmeye başladı

Özellikle Ege ve Akdeniz illerinden gelen güreş sevdalıları geceden Selimiye Camisi avlusu ve çevresine yerleşmeye başladı.

Kimi çadır kurup içinde yattı kimi de serdiği kartonun üzerinde geceyi geçirdi.

Güneşin doğuşuyla uyanan güreş sevdalıları kahvaltılarını da bu alanda yaptı.

Pek çoğu uzun süredir bu alanlarda kalan güreş severler, gündüz tarihi kent Edirne'yi geziyor, akşam saatlerinde ise hasırların üzerinde açık havada yıldızları seyrederek muhabbet etmenin tadını çıkarıyor.
Güreşlerin son gününe kadar parklarda, bahçelerde konaklayacaklarını belirten ziyaretçiler, güreş sevgisinin her zorluğa değeceğini ifade ediyor.

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Manisa Akhisar'dan Mustafa Bezirgan, 15 yıldır güreşleri izlemek için geldiği Edirne'de Selimiye Camisi çevresindeki çimenlik alanda kaldığını söyledi.

"Yerde yatacak kadar sevdalıyız güreşe." diyen Bezirgan, üç gün boyunca Edirne'de kalacağını belirtti.

Bir başka güreş sevdalısı Ali Yılmaz da yerde yatmanın keyfinin başka olduğunu, 20 yıla yakın hep aynı yerde kaldığını anlattı.

"Bedava Palas" olarak adlandırılan bölgenin bu gece daha da dolması bekleniyor.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün minik boyda pehlivanların müsabakalarıyla başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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