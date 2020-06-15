  • BIST 109.556
  • Altın 379,166
  • Dolar 6,8439
  • Euro 7,7145
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Bedelli askerler testlerinin negatif çıkmasının ardından askere alınacak

Milli Savunma Bakanlığı haziran ayında askere alınacak bedelli yükümlülerin koronavirüs testlerinin negatif çıkması durumunda birliklerine gönderileceklerini açıkladı.
Bedelli askerler testlerinin negatif çıkmasının ardından askere alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak koronavirüs testlerinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) corona virüsü salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

"Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Haziran 2020’de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'da uçurumdaki yaralı genç askeri helikopterle kurtarıldı15 Haziran 2020 Pazartesi 23:44
  • Çin'de 50 gün sonra 100'den fazla vaka çıktı: DSÖ alarma geçti15 Haziran 2020 Pazartesi 23:35
  • LGS kapsamındaki merkezi sınav 18 bin 139 okulda yapılacak15 Haziran 2020 Pazartesi 23:32
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Sultanahmet Camisi'ni müze yapalım yaklaşımı şimdiye kadarki en İslamofobik yaklaşımdır15 Haziran 2020 Pazartesi 23:28
  • Bakan Koca son durumu paylaştı ve yine uyardı: Düne kıyasla vaka sayımız 30 arttı15 Haziran 2020 Pazartesi 23:23
  • Çorlu'da sağanak hayatı felç etti15 Haziran 2020 Pazartesi 21:22
  • MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu15 Haziran 2020 Pazartesi 20:44
  • Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev istifa etti15 Haziran 2020 Pazartesi 20:43
  • Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin lideri gözaltına alındı15 Haziran 2020 Pazartesi 20:42
  • "10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir"15 Haziran 2020 Pazartesi 20:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti