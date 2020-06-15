Bedelli askerler testlerinin negatif çıkmasının ardından askere alınacak

Milli Savunma Bakanlığı haziran ayında askere alınacak bedelli yükümlülerin koronavirüs testlerinin negatif çıkması durumunda birliklerine gönderileceklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak koronavirüs testlerinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) corona virüsü salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

"Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Haziran 2020’de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir."