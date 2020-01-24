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Bedelli askerlik celp dönemi sorgulama: İşte askerlik sorgulama

2020 bedelli askerlik yerleri belli oldu. Şubat 2020'de silah altına alınacak yükümlülerin kışla ve birlikleri bugün açıklandı. İşte askerlik sorgulama
Bedelli askerlik celp dönemi sorgulama: İşte askerlik sorgulama

Bedelli askerlik yerleri açıklandı.. Ocak, Şubat, Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay, astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecek.

Bedelli askerlik yerleri sorgulama için https://turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama adresine tıklayınız.

Silah altına alınacak yükümlüler e-Devlet'e giriş yapacakları için bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Askere gidecekler askerlik yerleri için Askeralma Genel Müdürlüğü'nün (ASAL) resmi internet sitesindende celp dönemlerini öğrenebilirler. ASAL'ın sitesine https://asal.msb.gov.tr/ adresine tıklayarak erişebilirsiniz.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

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