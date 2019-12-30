Bedelli askerlik için başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor. Başvurular askerlik şubeleri ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale geldi.

Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi. Adaylar bu yıl için 33 bin 233 lira ödeyecek.

Başvuru için son gün 31 Aralık.

Ödemeler devlet bankalarına ve PTT’ye yapılabiliyor

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

Askerlik şubeleri yarın gece saat 00.00’a kadar açık

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, 2020’nin ocak ayında kura çekilecek.

Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü saat 00.00’a kadar açık kalacak.

Kaynak: TRT Haber