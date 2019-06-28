Bedelli askerlik ücretine zam gelecek mi?

Bedelli yapacakları sevindirecek haber geldi; bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlenecek.

Bedelli askerlik kalıcı hale getirildi. Yeni askerlik sistemine göre, 20 yaşını dolduran ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek.

Bu miktar, her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranına göre artacaktı. Buna göre bedel ücretinin 35 bine yükselmesi bekleniyordu.

OCAK AYINA KADAR ZAM YOK

Milli Savunma Bakanlığı, mağduriyetleri önlemek için askerleri sevindirecek bir karar aldı. Bedelli askerlikte belirlenen 31 bin lira, ocak ayına kadar değişmeyecek.

MAĞDURİYET OLUŞMASI ENGELLENDİ

Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.