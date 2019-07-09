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Beden eğitimi öğretmeni ölü bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Ahmet Kılıçaslan (44), dere kenarında ölü bulundu. Kılıçaslan’ın ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.
Beden eğitimi öğretmeni ölü bulundu

Yenişehir ilçesinde beden öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kılıçaslan, sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kılıçaslan'dan haber alamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Kılıçaslan'a ait 16 UJ 609 plakalı otomobili buldu. Kısa süre sonra Kocasu Deresi kenarında bulunan Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evli ve 4 çocuk babası Kılıçaslan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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