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Beden öğretmeni, bal peşinde kayalara tırmanıyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız (30), yüksekliği 150 metreyi bulan kayalıklara tırmanıp, 'kaya balı' topluyor.
Beden öğretmeni, bal peşinde kayalara tırmanıyor

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü mevkiindeki kayalıklara tırmanıp, kaya balı topluyor. AFAD'dan eğitim aldığını güvenlik önlemi alıp tırmandığını belirten Yıldız, bu işi hobi olarak yaptığını söyledi. Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını, kilosu 800 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

GÖNÜLLÜ OLARAK AFAD'A KATILDI

Tırmanma konusunda Bursa'da eğitim aldığını da dile getiren Yıldız, "AFAD ekibinde gönüllü olarak çalışıyorum. Bir afet durumunda, gönüllü olarak afet bölgesine gidebiliyorum. Köyümüzde çoğu zaman keçiler, dağlık alanda mahsur kalıyor. Köy halkı da beni çağırıyor. Gelip keçileri kurtarıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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