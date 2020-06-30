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Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti

Kızını ve torununu teröre kurban veren anneanne Suudiye Demir, "Yavrumun katillerinden birini daha yakalamışlar. Milletimden, devletimden ve askerlerimden Allah razı olsun. Beni sevindirdiler." dedi.
Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesi, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.

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Anneanne Suudiye Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde şehit kızı ve torunu için ayırdığı odada AA muhabirine, "Yavrumun katillerinden birini daha yakalamışlar. Milletimden, devletimden ve askerlerimden Allah razı olsun. Beni sevindirdiler." dedi.

Kızı ve torununun acısını hala yüreğinde hissettiğini vurgulayan Demir, "Yavrumun acısı bir türlü dinmiyor. Allah milletime zeval vermesin, Cumhurbaşkanıma zeval vermesin. Elinden geldiği kadar uğraşıyor. Askerlerime Allah güç, kuvvet versin. Şehitliğe uğrayıp yavruma müjdesini vereceğim, katilleri yok olduğu için." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın paylaşımı
Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabb'im, kahraman güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin. Bir kez de bu vesile ile Bedirhan bebek ve annesine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, 11 Mayıs 2019'da Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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