  • BIST 116.682
  • Altın 390,609
  • Dolar 6,8500
  • Euro 7,6856
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı: Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi.
Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi. 

Ölü ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

Teröristle, bir RPG-7 roketatar, bir M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi30 Haziran 2020 Salı 09:56
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 3 yeni tıp fakültesi kurulacak30 Haziran 2020 Salı 09:56
  • Arda Kural'dan LGBT lobisine tepki: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar30 Haziran 2020 Salı 09:44
  • Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi30 Haziran 2020 Salı 09:43
  • Tapu fırsatçılarına para kaptırmayın30 Haziran 2020 Salı 09:42
  • 1 milyon işyeri için yeni dönem! Berbere, terziye doktor şartı30 Haziran 2020 Salı 09:33
  • Ayasofya için tarihi hafta30 Haziran 2020 Salı 09:31
  • Maskelerle ilgili yeni karar! Vergi sıfırlandı30 Haziran 2020 Salı 09:31
  • 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu30 Haziran 2020 Salı 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Haziran 2020 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti