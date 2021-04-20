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Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Bayramoğlu'nun oğlu Hıfzı Bayramoğlu ve yakınları, Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Bayramoğlu'nun yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile sevenleri ve talebeleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınan cenaze namazının ardından dua edip, tezkiye konuşması gerçekleştirdi.

Bayramoğlu'nun tabutu, cami avlusundan binlerce kişinin omzunda cenaze aracına taşındı, bazı vatandaşlar bu sırada teşrik tekbiri getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.

Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanına defnedildi.

Vasiyeti okundu
Dr. Mehmet Rıza Derindağ cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu.

Bayramoğlu'nun vasiyetinde, İslami çalışmalara devam edilmesi vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut hükümetin vatan, millet, İslamiyet hizmetlerinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

Vasiyette, anarşi, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminlerin ikaz ve irşat edilmesi de istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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