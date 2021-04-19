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Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Bayramoğlu'nun vefatı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahman'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hüsnü Bayramoğlu ağabey de bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah. Başımız sağ olsun." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Twitter'dan paylaştığı mesajla başsağlığı diledi. Yıldırım, mesajında, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayramoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
Alınan bilgiye göre, salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak.

Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

Hüsnü Bayramoğlu
Safranbolu'da 1935 yılında doğan Hüsnü Bayramoğlu, 7 yaşında Nur Risalelerini yazmaya başladı. Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman ile tanışırken 1950'de hizmetine girdi.

Bayramoğlu, vefat ettiği döneme kadar Bediüzzaman'ın yanında ve hizmetinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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