  • BIST 105.972
  • Altın 327,202
  • Dolar 6,0998
  • Euro 6,9443
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkili oldu

Çarşı ve mahalle bekçileri, 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti, aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladı. Ülke genelindeki günlük evden hırsızlık olayları, Ocak 2018'de 226 iken Şubat 2020'de 124'e geriledi.
Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkili oldu

Çarşı ve mahalle bekçileri, 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti, aranan 69 bin 665 şüpheliyi yakaladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması emniyet teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirildi.

81 il emniyet müdürlüğü kadrosundaki 21 bin 723 bekçi, geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanmasında etkin görev yapıyor.

Bekçiler 18 ayda 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale etti
Bekçiler, 1 Eylül 2018-29 Şubat 2020 döneminde 129 bin 658 kişi hakkında adli işlem yaptı.

Aynı dönemde 4 bin 224 hırsızlık olayına müdahale eden bekçiler tarafından 1128'i çocuk toplam 4 bin 817 kayıp kişi bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 69 bin 665 şüpheli gözaltına alındı.

Bekçiler tarafından 253 kilo 319 gram uyuşturucu madde, 36 bin 103 adet uyuşturucu hap, 20 uzun namlulu silah, 2 bin 321 tabanca, 876 av tüfeği, 5 el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 23 bin 483 mermi/av tüfeği kartuşu, 3 bin 399 kurusıkı tabanca, 3 bin 538 tabanca şarjörü ve muhtelif parçalar ele geçirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yaklaşık yüzde 10 azalma
Çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasının yeniden başlamasının yanı sıra asayiş suçları ile mücadele politikalarının uygulanması, suç haritalarının hazırlanarak analiz çalışmalarının yapılması, görev sorumluluk alanlarının belirlenmesi, bu veriler ışığında motorize ve yaya devriye ekiplerinin sayılarının güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğünün artırılmasıyla mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma oldu.

Mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar 2019'da 2018'e göre yüzde 10, evden hırsızlık olayları ise yüzde 16,7 azaldı.

Ülke genelinde günlük evden hırsızlık olayları Ocak 2018'de 226 iken Şubat 2020'de 124'e geriledi. 2018'in ilk ayında Ankara'da günlük evden hırsızlık 23 iken bu sayı Şubat 2020 itibarıyla 2'ye, İstanbul'da 71'den 28'e, İzmir'de ise 13'ten 4'e düştü.

Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması oranı Ocak 2018'de yüzde 41,3 iken, Şubat 2020 itibarıyla yüzde 50,1 seviyesine yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hobi olarak başladı, 6 kez okyanusu geçti09 Mart 2020 Pazartesi 10:48
  • Rejimin İdlib'deki ateşkese yönelik ihlal teşebbüslerine yakın takip09 Mart 2020 Pazartesi 10:43
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı09 Mart 2020 Pazartesi 09:53
  • Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son verileri paylaştı09 Mart 2020 Pazartesi 09:50
  • Almanya Yunanistan'daki çocuk göçmenleri alıyor09 Mart 2020 Pazartesi 09:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri çileye sabırla göğüs gerdi09 Mart 2020 Pazartesi 09:25
  • İdlib'deki ateşkese rejim ihlali09 Mart 2020 Pazartesi 09:20
  • Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi09 Mart 2020 Pazartesi 09:16
  • Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı08 Mart 2020 Pazar 16:10
  • Çumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...08 Mart 2020 Pazar 15:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti