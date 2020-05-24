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Bekçilerin Ankara'da bir aileye karşı aşırı güç kullandığı iddialarına ilişkin açıklama

Etimesgut ilçesinde bekçilerin bir aileye karşı aşırı güç kullandıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bekçilerin Ankara'da bir aileye karşı aşırı güç kullandığı iddialarına ilişkin açıklama

Etimesgut ilçesinde bekçilerin bir aileye karşı aşırı güç kullandıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir siyasi parti il başkanının, Etimesgut'ta çarşı ve mahalle bekçilerinin bir aileye karşı aşırı güç kullandığı ve kötü muamelede bulunduğuna ilişkin sosyal medyadan "gerçek dışı" paylaşımlar yaptığı belirtildi.

17 Mayıs 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikametine girmesi yönünde bekçiler tarafından uyarılan S.K. adlı vatandaşın tüm ikazlara rağmen ikametine girmemekte direndiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı siyasi partinin ilçe yönetim kurulu üyesi ve kişinin babası olan Ü.K. ile diğer aile fertleri olaya sonradan müdahil olarak görevli memurlara mukavemet ve hakarette bulunmuş, kişinin kardeşi H.K. ise çarşı ve mahalle bekçimizin boynunu sıkmak suretiyle fiziki saldırı gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen saldırının şiddet ve yoğunluğunun artması üzerine takviye personel talep edilmiş, kişiler göz yaşartıcı gaz dahil olmak üzere kademeli ve orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir."

Kişilere "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" şeklinde doktor raporu verildi
Cumhuriyet savcısının talimatıyla doktor raporları alındıktan sonra polis merkezine getirilen kişilerin barodan görevlendirilen müdafi huzurunda "Görevi Yaptırmamak için Direnme, Görevli Memura Mukavemet ve Hakaret" suçlarından ifadelerinin alındığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' şeklinde doktor raporu verilen kişilerden Ü.K, Z.K. ve S.K. ifadelerinin ardından polis merkezinden salıverilmiş, görevli memura fiziki saldırıda bulunan H.K. ise 18 Mayıs 2020 tarihinde mevcutlu olarak çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir."

Ankara Emniyet Müdürlüğü, fiziki saldırıya uğrayan bekçinin fotoğraflarını da paylaştı.

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