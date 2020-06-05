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Bekçilerin yetkileri nelerdir? Polislerin yetkileri nelerdir? Bekçilerin yetkileri 2020

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı. Paylaşımda “Polis-Bekçi Yetki Karşılaştırması” başlığıyla yayımlanan tabloda, Önceliyici ve Adli yetkiler grafiklerle anlatıldı.
Bekçilerin yetkileri nelerdir? Polislerin yetkileri nelerdir? Bekçilerin yetkileri 2020

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis'te düzenlemeler sürerken, İçişleri Bakanlığı bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı. Görsele baktığımızda bekçinin durdurma yetkisinin olduğu, kimlik sorma yetkisinin olduğu, yoklama / kontrol yetkisinin olduğu görüldü. Peki, bekçilerin diğer yetkileri neler? Polislerin yetkileri neler? Polislerde olan bekçilerde olmayan yetkiler neler? Gelin birlikte bakalım.

Bekçilerin yetkileri nelerdir? Polislerin yetkileri neler? Bekçilerin yetkileri 2020

Tablo’da Bekçilerin ve Polislerin ortak Önleyici Yetkileri;

- Durdurma yetkisi, 

- Kimlik sorma yetkisi,

- Yoklama ve kontrol yetkisi, bekçilerin ve polislerin ortak Önleyici Yetkileridir.

Bekçilerin yetkileri nelerdir? Polislerin yetkileri neler?

Tablo’da önleyici yetkilerde polislerde olup bekçilerde olmayan yetkiler;

- Önleme arama yetkisi,

- Denetim yapma yetkisi,

- İstihbarat toplama,

- İletişim tespiti,

- Teknik araçla izleme yetkisi polislerde olan ve bekçilerde olmayan Önleyici Yetkilerdir.

bekcilerin-yetkisi-tablo.jpg

Bekçilerin yetkileri nelerdir? Polislerin yetkileri neler? Bekçilerin yetkileri 2020

Tablo’da Bekçilerin ve Polislerin ortak Adli Yetkileri;

- Yoklama ve muhafaza altına yetkisi,

- Zor kullanma yetkisi,

- Silah kullanma yetkisi,

- Suça el koyma yetkisi bekçilerin ve polislerin ortak Adli Yetkileridir.

Bekçilerin yetkileri nelerdir? Polislerin yetkileri neler?

Tablo’da Adli Yetkilerde polislerde olup bekçilerde olmayan yetkiler;

- Bilgi alma yetkisi (ifade alma),

- Adli arama ve el koyma yetkisi,

- Olay yeri inceleme yapma yetkisi,

- Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi,

- Gözaltına alma yetkisi,

- Kişilerin ikametgâh ve iş adreslerinden ayrılmamaları isteme yetkisi,

- Teşhis yaptırma yetkisi,

- Yer gösterme yaptırma yetkisi,

- İfade alma yetkisi polislerde olan ve bekçilerde olmayan Adli Yetkilerdir

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