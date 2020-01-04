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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan ve internet sitesinden yayımladı.
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

2019 yılı 1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği mülakat sonuçları uzun zamandır bekleniyordu. Sonuçlar erişime açıldı.

Peki, bekçilik sonuçları nasıl sorgulanır?

Bekçilik sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Polis Akademisinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır."

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