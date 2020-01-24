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Beklenen oldu! Abdullah Avcı kovuldu!

Beşiktaş, sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı'yla yollarını ayırdı.
Beklenen oldu! Abdullah Avcı kovuldu!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi. 

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın, siyah-beyazlı ekiple macerası yarım sezon sürdü.

27 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın teknik direktörü olan 56 yaşındaki hoca, başarısız geçen 7 aylık dönemin ardından kovuldu.

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 27 maçta 13 kez sahadan yenik ayrıldı. 

Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde grubu sonuncu bitirirken, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda Erzurumspor'a elenerek veda etti.

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