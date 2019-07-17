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Beklenen transfer gerçekleşti: Yarın İstanbul'da

Galatasaray kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'de mutlu sona ulaştı.
Beklenen transfer gerçekleşti: Yarın İstanbul'da

Premier Lig'e veda eden Fulham ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki Jean Michael Seri kiralık olarak anlaşma sağladı.

Fildişi Sahilli futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray, Seri'yi satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulunmuştu.

BARÇA DA İSTEMİŞTİ

Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini Barcelona'nın da istemesine rağmen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imzasını atmıştı.

Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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