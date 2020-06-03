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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hükümeti feshetti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshettiği duyuruldu. Belarus medyasında yer alan habere göre Devlet Başkanı Lukaşenko, hükümeti fesheden kararnameyi imzaladı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hükümeti feshetti

Belarus devlet televizyon kanalı 'Belarus 1', Lukaşenko'nun hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Belta ajansı, Belarus Devlet Başkanlığı'nın bu bilgiyi doğruladığını, resmi açıklamanın yapılmasının ardından kararın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Belarus Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova, Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Andrey Ravkov'un katıldığı toplantıda, yeni hükümette yer alması planlanan isimlerle ilgili tekliflerin değerlendirildiği belirtildi.

ÜLKE 9 AĞUSTOS'TA SANDIK BAŞINA GİDECEK

Belarus'ta 9 Ağustos 2020 tarihinde devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması bekleniyor. 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor. Ülkede son günlerde yapılan muhalif gösterilerde birçok muhalefet lideri gözaltına alınmıştı.

KADINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Koronavirüs salgını sürecinde tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı yeni açıklama ile bu kez de ülkedeki kadınların tepkisine neden oldu. Belarus medyasında yer alan habere göre, başkent Minsk'te bir traktör fabrikasını ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Bizim anayasamız kadınlara göre değil. Ayrıca bizim toplumumuz, bir kadına oy verebilecek olgunlukta değil. Çünkü anayasamızda devlet başkanı güçlü ikidara sahip. Kadın bizim ülkeyi yönetemez, yönetemeyecek" dedi.

"BİZİM BAŞKANIMIZ ADAM OLMALI"

Litvanya'nın eski Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite ile ilgili de yorumda bulunan Lukaşenko, "Biz Litvanya değiliz. Orada Grybauskaite geldi, gülümsedi, oturdu ve gitti. Hiçbir sorumluluğu yok, çünkü orası parlamenter cumhuriyet. Bizim devlet başkanımız bir adam olacak, bundan eminim" diye konuştu.

Dünyayı paniğe sevk eden koronavirüs salgınına Mart ayında yaptığı 'Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamak'' şeklinde yanıt veren Lukaşenko daha sonra hokey maçına katılmış, Lukaşenko ayrıca, koronayı votka ve sauna ile defedeceklerini söylemişti.

26 YILDIR ÜLKENİN BAŞINDA

Belarus'ta 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor.

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