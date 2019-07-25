Belarus müsteşarına silahlı saldırı

Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ ŞAHİN: SİYASİ DEĞİL

Ankara Valisi Vasip Şahin, Poganşev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve burada açıklamalarda bulundu.

Şahin, ilk etapta siyasi bir yönü olmadığını tespit ettikleri olayla ilgil araştırmaların tüm detaylarıyla devam ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla olayı araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere veya tahminlere göre olayın siyasi bir yönü yok. Bütün boyutları ve detaylarıyla arkadaşlarımız konuyu araştırıyor. Araştırma cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde devam edecektir."

Diplomatın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine ise Vali Şahin, "Şu anda ameliyatta. Doktorlarımız henüz ameliyattan çıkmadıkları için bir şey demiyorlar, ama ümit ediyoruz ki çok ciddi bir konu olmasın. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönsün" bilgisini paylaştı.

BELARUS DIŞİŞLERİ OLAYI DOĞRULADI

Belarus Dışişleri, Ankara'daki diplomatın yaralandığını doğruladı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Türkiye'deki diplomatın ateşli silahla yaralandığını teyit etti. Sputnik'e konuşan Glaz, "Ateşli silahtan yaralanan diplomat hastanede bulunuyor, orada tüm gereken yardım gösteriliyor" dedi.

Öte yandan Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrey Savinıh da hastaneyi ziyaret etti.

ÇAVUŞOĞLU: BELARUSLU DİPLOMATIN SAĞLIĞI İYİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus’un Ankara Büyükelçiliği’nde görevli müsteşar Aleksandr Poganşev’in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu, Poganşev’in durumuna ilişkin, "Ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarın itibarıyla da odasına çıkacak düzeyde" dedi.

Çavuşoğlu, komşusu olduğu belirtilen emekli albay bir şahıs tarafından tartışma sonucu silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde görevli İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev’in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

'AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ'

Çavuşoğlu, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Emekli bir şahıs Belarus Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Poganşev’e 5-6 defa ateş ettikten sonra intihar ediyor. Hemen diplomat, müsteşar arkadaşımız hastaneye getiriliyor ve burada ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarın itibarıyla da odasına çıkacak düzeyde. Tabi ki her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre yarın, normal odasına çıkabilecek. İnşallah, daha çabuk iyileşir."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreci takip ettiğini belirtirken, "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım haber geldiği zaman. İçişleri Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Emniyet Müdürümüz, tüm arkadaşlarımız burada, tüm arkadaşlarla süreci takip ediyoruz" dedi.

'ADİ BİR SUÇ'

Soruşturmanın devam ettiği bilgisini de veren Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç yani kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir ama İçişleri Bakanlığımız soruşturmalardan sonra daha detaylı bilgiyi size verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Aleksandr'ın sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU BELARUS DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile de de telefonla görüşerek, kendisine bilgi verdiğini söylerken, "Yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Çok şükür Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyi olacak" dedi