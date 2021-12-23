  • BIST 1.836,73
  • Altın 677.55611
  • Dolar 11.7654
  • Euro 13.3692
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -10 °C
»

Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı

Belçika, Omicran varyantı endişesiyle, Noel tatili döneminde Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için mevcut uygulamaları sertleştirdi.
Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı

Başbakan Alexander de Croo, Belçika hükümetinin İstişare Komitesinin toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bu dönemde takviye doz aşıyı olmaktan daha önemli bir şey yok. Bugün ben de oldum." dedi.

Croo'nun açıkladığı yeni tedbirlere göre, 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekan fark etmeksizin 200 kişiye kadar kapasiteli tüm aktiviteler yasaklanacak. Buna katılımcıların ayakta olmadığı, sinema, tiyatro ve konserler de dahil olacak.

Açık havada, stant ya da çadırlarda düzenlenen Noel marketleri, benzeri kültürel etkinlikler, performanslar ve kongreler durdurulacak.

Toplu alışverişler en fazla iki kişi tarafından birlikte yapılabilecek, iki müşteri arasında 10 metrekarelik alan bırakılacak.

Profesyonel ya da amatör spor oyunları içeride ya da dışarıda olup olmadığı fark etmeksizin seyircisiz oynanacak.

Haftada 4 gün evden çalışma zorunluluğu ve kafe ile restoranların en geç saat 23.00'te kapanması kuralları devam edecek.

İstişare Komitesi, ocak 2022'nin ilk haftasında yeniden toplanacak.

Salgının seyri

Belçika, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle 17 Kasım'dan bu yana tedbirleri aşamalı olarak sıkılaştırmıştı. Bunun üzerine Kovid-19 vakalarında birkaç haftadır azalma görülmüştü.

Son bir haftanın günlük ortalamasını dikkate alan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun verilerine göre, yeni günlük vaka sayısı 8 bin 300 civarında seyrediyor. Bu sayı 1 ay önce 20 binin üzerindeydi. Ölümlerde ve hastaneye yatışlarda da düşüş devam ediyor. Her gün hastaneye yatırılan kişi sayısı yüzde 34 azalarak 173'e, hayatını kaybeden kişi sayısı 36'ya indi.

Vaka sayısına göre, hastaneye yatırılma ve ölüm sayılarının geçen yıla göre düşük olması aşılamalara bağlanıyor. Belçika'da yetişkinlerin yüzde 88'i, toplam nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Ayrıca, yetişkinlerin yüzde 37'si takviye dozlarını yaptırmış durumda.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uçak ambulanslar son 11 yılda 81 ülkeden 1081 hastayı Türkiye'ye getirdi19 Aralık 2021 Pazar 15:17
  • Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 9 ili paylaştı19 Aralık 2021 Pazar 08:35
  • Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: En çok vaka artan iller18 Aralık 2021 Cumartesi 16:56
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 100 oldu16 Aralık 2021 Perşembe 20:32
  • Sağlık Bakanlığı atama tercih işlemleri bugün başladı16 Aralık 2021 Perşembe 11:38
  • 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de16 Aralık 2021 Perşembe 09:15
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu15 Aralık 2021 Çarşamba 18:47
  • ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!15 Aralık 2021 Çarşamba 15:06
  • Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı15 Aralık 2021 Çarşamba 10:36
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 477 oldu14 Aralık 2021 Salı 20:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti