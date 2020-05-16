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Belçika'da askerler sokaktan çekiliyor

Belçika'da terör tehdidinin 2015'te ortaya çıkmasının ardından sokaklarda devriye gezmeyen başlayan askerlerin görev süresi bitiyor.
Belçika'da askerler sokaktan çekiliyor

Belçika'da ve komşu ülkelerde terör tehdidinin 2015'te ortaya çıkmasının ardından sokaklarda devriye gezerek federal polise destek olan askerlerin görev süresinin eylül ayında sona ereceği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, zaman içinde sokaklardaki asker sayısının azaltıldığını anımsattı.

MALİYETİ 200 MİLYON AVROYU GEÇTİ

Goffin, Flaman bölgesindeki nükleer tesislerin dışında askerlerin sokaklarda ilave güvenlik sağlama görevinin eylül ayında sonlandırılması kararı alındığını açıkladı.

Askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin son 5 yılda Belçika hükümetine maliyetinin 200 milyon avroyu aştığı ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa'daki Charlie Hebdo terör saldırısı ile Brüksel'de bir terör hücresinin ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehirlerin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.

Bunun ardından 2 bine yakın asker federal polise destek sağlamaya başlamıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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