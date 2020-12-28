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Belçika'da Kovid-19 aşılamaları başladı

11 milyon nüfuslu Belçika'da, 2021 sonuna kadar, ülkede yaşayanların yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor.
Belçika'da Kovid-19 aşılamaları başladı

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılamalar başladı.

BioNTec-Pfizer tarafından geliştirilen aşı, ilk olarak aşının da üretildiği Puurs kasabasındaki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Jos Hermans'a yapıldı.

Hermans, aşı olduktan sonra "Kendimi 30 yaş gençleşmiş hissediyorum." diyerek şaka yaptı.

Herkesin aşı olmasını isteyen Hermans, "Herkese aşı yapılırsa yeniden özgür oluruz. Böylece çocuklarımız ve torunlarımız da ziyarete gelebilir." ifadelerini kullandı.

Kaldığı bakımevinin en yaşlısı olan Hermans'a 3 hafta sonra aşının ikinci dozu yapılacak.

Öncelik yaşlılar ve bakımevi çalışanları
Belçika hükümeti, aşı kampanyasında önceliği bakımevinde kalan yaşlılara ve bakımevi çalışanlarına veriyor.

Ardından sağlık çalışanları, 65 yaş üzerindekiler, 45-65 yaş arasında olup kronik hastalığı bulunanlar ile kritik işlerde çalışanlar aşılanacak.

2021 sonuna kadar 11 milyon nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor.

Günlük yeni vaka sayısı 2 bin 170 civarında
Belçika, Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Salgındaki ilk dalganın görüldüğü bahar aylarında özellikle bakımevlerinde kalan çok sayıda yaşlı hayatını kaybetti.

İkinci dalga ise sonbaharda ülkeyi vurdu. Ekim sonlarında günlük ortalama 15 bini geçen vaka sayıları nedeniyle hükümet, gece sokağa çıkma kısıtlaması, bar, restoran ve kafelerin kapatılması, evden çalışma zorunluluğu gibi önlemler aldı. Bunun üzerine vaka sayıları düşmeye başladı.

Şu anda günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 170 civarında bulunuyor. Bugüne kadar Belçika'da yaklaşık 639 bin kişi virüse yakalandı, 19 bin 200 kişi hayatını kaybetti.

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