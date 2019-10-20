Belçika’da savaş uçağı görevlileri böyle savurdu

Belçika’da düzenlenen ‘Sanicole Airshow’ sırasında Ukrayna’ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu. İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumun