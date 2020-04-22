  • BIST 97.619
  • Altın 377,664
  • Dolar 6,9717
  • Euro 7,5726
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına ait özel seferle yurda getirilen vatandaşlardan 245'i Gümüşhane'de karantinaya alındı.
Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Belçika'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getirilen vatandaşlardan 245'i Gümüşhane'de karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında yurda gelen 328 kişiden 245'i, Trabzon Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Gümüşhane'ye getirildi.

Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na getirilen 245 yolcuyu AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve polis ekiplerinden oluşan görevliler karşıladı.

Ateşleri ölçülüp kayıtları yapılan vatandaşlar odalarına yerleştirildi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Yurda dönen vatandaşlar mutlu
Yurt dışınan dönen vatandaşlardan Enis Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgınının ardından uçuşların iptali nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.

Düzenlenen operasyonla yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık." dedi.

Ankara Üniversitesinde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve Kovid-19 salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'dan getirilen 891 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirildi22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi kararı Resmi Gazete'de22 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
  • Yurtdışından gelen 426 kişi koronavirüs önlemleri kapsamında yurtlara yerleştirildi22 Nisan 2020 Çarşamba 09:07
  • ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
  • Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması22 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü22 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • İngiltere, korona aşısını insanlar üzerinde denemeye başlıyor21 Nisan 2020 Salı 21:18
  • Erdoğan, Putin'le koronavirüsle mücadeleyi görüştü21 Nisan 2020 Salı 18:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti