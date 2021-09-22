Belçika'nın hayalet kasabası: Doel

Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki küçük yerleşim yeri Doel, uzun yıllardır terk edilmiş "hayalet kasaba" gibi kaderinin şekillenmesini bekliyor.

Belçika'nın liman kenti Anvers'in kuzeyindeki küçük Doel kasabası, Scheldt Nehri'nin kenarında faaliyetini sürdüren nükleer santralin de hemen yanı başında. Belçika'nın en eski yel değirmenlerinden birine de ev sahipliği yapan kasabanın çevresinde Avrupa'nın ikinci büyük limanı olan Antwerp Limanı yer alıyor.

Buranın özelliği, uzun yıllardır neredeyse hiç kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş bir kasaba olması. Şu anda sadece 20 kadar sakini olan "hayalet kasaba" Doel'in uzun yıllara yayılan ilginç bir hikayesi var.

Geçmişi 700 yıl öncesine dayanan Doel, 1970'lere kadar 1400 nüfuslu küçük, sakin bir Belçika kasabasıyken bu yıllarda Antwerp Limanı'nın genişletilmesi planları kapsamına dahil edildi.

Ancak 1970'lerdeki petrol krizi kaynaklı ekonomik sorunlar nedeniyle bu planlar uygulanmadı ve beklemeye alındı. 1990'larda yerel hükümet, limanla ilgili planları yeniden masaya yatırdı. Bu kapsamda Doel'in bulunduğu bölgede bir konteyner depolama alanı inşa etme fikri ortaya çıktı.

Böyle bir tesis için Doel halkının çoğundan mülkleri satın alındı. Ancak bazılarının karşı çıkması, siyasi çekişmeler ve açılan davalar nedeniyle kasabayla ilgili uzun yargı süreçleri başladı. Doel'de böyle bir tesisin inşa edilmesine yakındaki nükleer santral işletmesi de güvenlik nedeniyle karşı çıktı.

1990'lardan itibaren yıllar içinde Doel yavaş yavaş boşalmaya başladı ve "hayalet kasabaya" dönüştü.

Ancak burada hala Doel'in yok olmasına direnen 20 kadar kasaba sakini yaşamaya devam ediyor. Liman genişletme projesi de henüz başlamış değil. Bu sırada Doel, hayalet kasaba olarak turistlerin ve özellikle grafiti sanatçılarının uğrak yeri olarak dikkati çekiyor.

Birçoğu neredeyse ormana dönüşmüş bahçelerin içinde kaybolan evler ve kasabadaki diğer binalar grafiti sanatçılarının tuvali haline dönüşmüş durumda. Doel'i bir sanat köyüne dönüştürme girişimleri de bulunuyor ancak bunlar da hayata geçirilemedi.

Kasabadaki binaların duvarlarında bugün yüzlerce irili ufaklı grafiti bulunuyor. Hem bu hayalet kasabayı hem de grafitileri görmek için birçok turist Doel'e geliyor ve boş sokaklarda uzun uzun geziyor.

Kasaba, boş cadde ve sokaklarıyla aynı zamanda yeni araç sürmeye başlayanlar için de bir "antrenman alanı" olarak kullanılıyor. Motosiklet kullanan gençler de burada hem alıştırma yapıyor hem de trafiğe açık alanda yapamayacakları hareketleri sergilemek üzere burada çalışıyor.