  • BIST 95.940
  • Altın 369,103
  • Dolar 6,7832
  • Euro 7,4360
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 10 °C
» »

Belçika'yı karıştıran olay!

Belçika'yı karıştıran olay!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, polisin geçtiğimiz Cuma günü koronavirüs kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle Adil adlı 19 yaşındaki bir gence otomobille çarparak ölümüne sebep olması nedeniyle polis ile vatandaş arasında çatışma çıktı. O anlar Türk vata

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Adil adlı 19 yaşındaki Anderlechtli gencin geçtiğimiz Cuma akşamı motosikleti ile dolaşırken, koronavirüs önlemlerini kontrol eden bir polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan gencin motosikletine, karşı yönden gelen bir başka polis otomobili çarptı. Çarpışma sonucu Adil adlı gencin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Anderlecht Belediye Başkanı Fabrice Cumps, akşam saatlerine doğru durumun biraz sakinleştiğini ancak henüz sona ermediğini açıkladı.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Brüksel'e bağlı Anderlecht ilçesinde bir araya gelen gençler, yasak kararına rağmen polisin tutumunu protesto etti. Olayı protesto eden bir grup gösterici polis aracına saldırdı. Polis ile göstericiler arasında çatışma yaşanırken, polis zaman zaman havaya ateş ederek eyleme müdahale etmeye çalıştı. Göstericiler cadde üzerindeki park edilmiş bazı araçları ateşe verdiği de belirtildi. O anlar Türk vatandaşları tarafından kayda alındı.

ADİL’İN AİLESİNDEN GENÇLERE ÇAĞRI

Adil’in ölümünün ardından çıkan olaylar sonrasında Adil’in ailesi protesto eden gençlere çağrıda bulunarak, “Gençlerden sakin olmalarını ve yasımızı tutmalarını istiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Belçika'yı karıştıran olay!
Belçika'yı karıştıran olay!
İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz
İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf Londra'ya ulaştı
İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf Londra'ya ulaştı
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı
Son Eklenen Videolar
Belçika'yı karıştıran olay!
Belçika'yı karıştıran olay!
İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz
İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf Londra'ya ulaştı
İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf Londra'ya ulaştı
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti