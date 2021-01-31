Bele bağlı iple çatıda tehlikeli kar temizliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, aralıklarla etkili olan kar yağışlarının ardından çatılarda biriken kar yığınları, ev sahipleri tarafından temizleniyor.

Beytüşşebap ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, evlerin çatılarında biriken tonlarca kar birikintileri tehlike oluşturuyor. İlçe genelinde biriken kar yığınları önceki gün Beytüşşebap Belediyesi ile karayolları ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ilçe sakinleri ise evlerinin çatılarında kar temizliğine başladı.

İlçe sakinleri, çatılarında biriken yoğun karı temizleme çalışmalarını bellerine bağladıkları ip desteğiyle yaptıkları gözlendi.

ÇATIDA TEHLİKELİ KAR TEMİZLİĞİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde apartmanların üstlerinde biriken kar kütlelerini temizlemek isteyenler bellerine ip bağlayarak çatılara çıkıyor.

Yüksekova ilçesinde vatandaşlar apartmanların çatılarında biriken kar kütlelerini temizlemek için beline ip bağlayarak karları temizledi. Beline ip bağlayıp çatıdaki karı temizleyen Adem Şedal, tehlikeyi göze alarak çatılardaki karları temizlemeye çalıştıklarını belirterek," Yağışlar durduğu için ilk işimiz birken karları temizlemek. Nereden bakarsak kar birikintisi 1 metreyi buldu. Temizlemezsek çatı çöker. İlk olarak güvenliğimizi alıyoruz. Belimize ip bağlayıp, kaymamak için de çok dikkatli bir şekilde biriken karları temizliyoruz" dedi.