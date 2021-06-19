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Belediye balya sap/saman satıyor: Kilosu 80 kuruş

İzmir Torbalı Belediye Başkanlığı ihale ile buğday sapı/sap satıyor. Satışa çıkarılan balya halindeki sapların kilo başı muhammen bedeli 80 kuruş olarak ilan edildi.
Belediye balya sap/saman satıyor: Kilosu 80 kuruş

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İzmir Torbalı Belediye Başkanlığı ihale ile buğday sapı/sap satıyor.

Satışa çıkarılan balya sapların kilo başı muhammen bedeli 80 kuruş olarak ilan edildi. 

İlanda, tahmini sap ağırlığının 442 bin 800 kilo olduğu, tahmini muhammen bedelinin ise 354 bin 240 TL olduğu belirtildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.06.2021

İhale ile satılacak saplar “442.800 KG 1103 adet büyük balya buğday sapı” olarak ifade edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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