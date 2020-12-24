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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den İronili Çöp Tepkisi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,  çevreye gelişi güzel bırakılan evsel katı atıklarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden "Örtüler daha yeniymiş, olsun biz onu da toplarız" diyerek esprili bir dille tepki gösterdi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den İronili Çöp Tepkisi

Pursaklar'da çevre ve insan sağlığını giderek tehdit etmeye başlayan evsel atıklar, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in ve ilçe sakinlerinin  gündeminde yer almaya devam ediyor.

Pursaklar'ı, doğa ve çevre dostu bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, sorumsuzca çevreyi kirletenlerle de mücadelesini sürdürüyor. Başta tadilat atıkları olmak üzere evsel katı atıkları, kent merkezine ve kırsal alanlara bırakanlara Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımla tepki gösterdi. 

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‘‘Hemşehrilerimizi doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum’’
Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çevreye gelişi güzel bırakılan evsel katı atıklar her şeyden önce hastalık taşıyan en önemli etkendir. Çöplükler insan sağlığını tehdit eden en tehlike alanlardır. Katı atıklar görüntü kirliliği, bakteri ve virüslerin üremesini de tetikler. Çevreye atılan her çöp, bütün canlıların temel ihtiyacı olan hava, su ve toprağa karışmaktadır. Bu nedenlerden ötürü hemşehrilerimizi doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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