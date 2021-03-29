Belediye çalışanlarına Mesleki Yeterlilik sınavları başladı

24 Kasım 2020’de yapılan “Mesleki Eğitim, İstihdam ile Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme İş Birliği Protokolü” çerçevesinde, Yenimahalle Belediye personeli için Mesleki Yeterlilik Sınavları başladı.

“Herkese iş, herkese aş. Gel projemizi paylaş” sloganı ile hazırlanan proje ile belediye hizmetlerinin uluslararası kalitede verilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından zorunlu meslek dallarında belgeler sınavla verilecek.

İlk olarak Yenimahalle Belediyesi’nde uygulamaya konulan protokole göre; zorunlu meslek dallarında çalışan belediye personelleri harç bedelleri dahil hiçbir ücret ödemeden sınava girecek. Teorik ve performans olarak iki ayrı sınava girecek olan belediye çalışanlarının, sınavda başarılı olmaları halinde Uluslararası yeterlilik ve akreditasyon belgelendirmeleri yapılacak.

Amacımız; Dünya Standartlarında teknik personelle kaliteli hizmet

İç Anadolu Belediyeler Birliği ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olmuştur. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da daha profesyonel çalışanlarla daha kısa sürede çok daha kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz. İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak yapmış olduğumuz protokol ile önce kendi belediyemizdeki personelimizi mesleki yeterlilik sınavlarına dahil ettik. Önümüzdeki günlerde de Eskişehir Seyit Gazi Belediyesi teknik personelleri ile diğer belediyelerimizde MYK sınavları yapılarak belediyelerimizde dünya standartlarında teknik personeller ile kaliteyi yakalamayı hedefliyoruz” dedi.

Tüm işsizlere iş kapısı açacağız

“Herkese iş, herkese aş. Gel projemizi paylaş” sloganı ile yola çıktıklarının altını çizen Başkent Mesleki Eğitim Vakfı Başkanı Bayram Kocaman da pandemi döneminde işsizliğe de dikkat çekerek, “Projemize belediyelerimiz ile start verdik. Ancak bir sonraki adımımızda İç Anadolu Bölgesi’ndeki işsiz ve vasıfsız tüm vatandaşlarımız da proje kapsamında mesleki eğitimlerimizden ve belgelendirme çalışmalarımızdan faydalanacak. Amacımız tüm vatandaşlarımızın mesleki bir eğitim ve belge ile istihdamını sağlamak” diye konuştu.