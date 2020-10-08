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Belediye dolu tehlikesine karşı kapalı pazarları otoparka çevirdi

Bağcılar Belediyesi, araç sahiplerinin dolu yağışından zarar görmemesi için bünyesinde bulunan 3 kapalı pazar alanını ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sundu. Pazar alanlarının iki gün boyunca açık olacağı belirtildi.
Belediye dolu tehlikesine karşı kapalı pazarları otoparka çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iki gün önce yaptığı; "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" duyurusu sonrası Bağcılar Belediyesi de bir dizi önlem aldı. Araç sahiplerinin mağdur olmaması için Bağcılar Belediyesi bünyesinde bulunan 3 kapalı pazar alanı otopark olarak kullanıma açıldı. Vatandaşlar, araçları hasar görmesin diye ücretsiz olarak hizmete sunulan Demirkapı, Göztepe ve Mahmutbey kapalı pazar alanına akın etti.

KAPALI OTOPARKLARIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşları meteoroloji yetkililerinin açıklamanı dikkate alarak hareket etmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yağışlar öncesi birçok hemşerimiz tedbirlerini alıyor. Ancak önlem almakta gecikenlerin sıkıntısını pazar alanlarını otopark olarak tahsis ederek çözüyoruz. Böyle durumlarda kapalı otoparkların önemi de ortaya çıkmış oluyor” dedi.

Cuma (Yarın) günü de dolu tehlikesinin yaşanabileceğini belirten yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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