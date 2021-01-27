Belediye Ekiplerinden Şehrin Dört Tarafında Saha Çalışması 

Çankırı’da Belediye ekipleri, 2021 çalışma programı kapsamında şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Saha çalışmalarında sorunları yerinde tespit eden ekipler, vatandaşların talebini hizmete dönüştürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerin cadde ve sokak taramaları ile oluşan program doğrultusunda; öncelikli olarak yayaların yürüyüş ve trafik güvenliği göz önünde bulundurularak yol ve kaldırım yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarında özellikle bahçeli evlerin şebeke bağlantılarında oluşan don olaylarına müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini gideriyor. Soğuk havalardan olumsuz etkilenen yer üstü yangın hidratlarının tamiratlarını yapan ekipler, Küçük Sanayi Sitesi ek bloklarında yeni iş yerleri için kanal hattı imalatı yaparak günlük çalışma programını aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yıl boyu tespiti yapılan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Hastalıklı olan ağaçlar tekniğine uygun olarak budanırken, sonrasında ise koruyucu macun ile korunma altına alınıyor. Ağaçların gençleştirilmesi için yapılan budama çalışmaları, Ziraat Mühendisi ve Ziraat Teknikerleri gözetiminde deneyimli personeller tarafından gerçekleştiriliyor.