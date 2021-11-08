Belediye Hizmetleri Cepte

Bilgi ve teknoloji çağını takip eden Çankırı Belediyesi, mobil belediye uygulamasına geçti.

Vatandaşların belediyecilik hizmetlerine 7/24 daha kolay erişimini sağlanmak için hizmetlerin yer aldığı paneller yenilenerek Android ve Apple yazılımları ile uyumlu hale getirildi.

Çankırı Belediyesinin hizmetlerini kullanan vatandaşlar, Belediye hizmet binasına gelmeden ve sıra beklemeden birçok işlemi cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek. Apple App Store ve Google Play Store’dan cep telefonlarına indirecekleri “Çankırı Belediyesi” uygulaması sayesinde; Çankırı hakkında bilgilere, başkan, kurumsal, belediye haberleri, tamamlanan ve devam eden projelere, vefat edenlere, şehir kamera görüntülerine, belediye faaliyetlerine, sosyal medya hesaplarına, istek ve öneri bildirimlerine, nöbetçi eczanelere, meclis kararları ve ihaleler gibi bilgilere ulaşırken e-belediye sistemi üzerinden borç ödeme ve sorgulama işlemlerini de gerçekleştirecekler.

Çankırı Belediyesinde dijital belediyecilik çağının başladığını söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı halkının belediyecilik hizmetlerini ceplerinde taşıyacaklarını söyledi. Esen, halkın yönetime katılmasında interaktif belediyecilik uygulamalarının artarak devam edeceğini belirtti.