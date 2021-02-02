  • BIST 1.511
  • Altın 425,096
  • Dolar 7,1834
  • Euro 8,6371
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği

MANİSA Yunusemre Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısına Boğaziçi Üniversitesi tartışması damga vurdu.
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısı gerginliğe sahne oldu. Meclise, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli arasında yaşanan Boğaziçi Üniversitesi tartışması damga vurdu. Gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın atanmasına tepki gösteren öğrencilere selam gönderdi. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin tepkisi sert oldu. CHP'li Mersinli'ye, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayı hatırlatan Başkan Çerçi, orada eylem yapanlardan sadece 15'inin öğrenci olduğunu, geri kalan kişilerin ise DHKP-C, MLKP ve PKK terör örgütleriyle ilgili önceden adli işlem yapıldığını söyledi ve kınadığını belirtti.

Başkan Çerçi, "Bu bir ülke meselesi. Bu meclisin gündemi değil, ben selam göndermiyorum, kınıyorum. Ben milliyetçiyim, muhafazakarım, millete ve devlete sonuna kadar sahip çıkıyorum. Eşkıyaya geçit vermem. DHKP-C'si, PKK'sı hepsi içinizde. Burası Yunusemre haddi bil" diye konuştu. 

Karşılıklı 'Haddini bil' söylemleri üzerine yaşanan tartışma üzerine tansiyon yükseldi. CHP'li Mersinli'yi konuyu kapatıp meclis gündemine dönme hususunda uyaran Başkan Çerçi, Meclis Başkanlığı yetkisini kullanarak, CHP'li Mersinli'nin meclisten çıkmasını istedi. CHP'li Mersinli'nin tepkisi üzerine masadan kalkan Başkan Çerçi, Mersinli'nin üzerine yürüdü. Diğer meclis üyelerinde karışmasıyla büyüyen tartışma, CHP grubunun meclisi terk etmesi üzerine son buldu. 5 dakikalık aranın ardından başlayan mecliste, İYİ Parti üyeleri meclisi terk etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus mahkemesi, muhalif lider Navalni’ye hapis cezası verdi02 Şubat 2021 Salı 21:37
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor02 Şubat 2021 Salı 16:33
  • İçişleri Bakanlığı: 2 terörist teslim oldu02 Şubat 2021 Salı 16:21
  • Almanya’da silah ruhsatı olan aşırı sağcıların sayısı yüzde 35 arttı02 Şubat 2021 Salı 16:09
  • Yargıtay eski tuğgeneral Şener Topuç'a FETÖ üyeliğinden verilen cezayı onadı02 Şubat 2021 Salı 16:01
  • İzmir'de şiddetli yağışın yol açtığı zarar büyüyor02 Şubat 2021 Salı 16:01
  • Kadıköy'de tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı02 Şubat 2021 Salı 16:00
  • Bakan Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor02 Şubat 2021 Salı 15:44
  • Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki köylere erzak yardımı yaptı02 Şubat 2021 Salı 15:44
  • Eski korgeneral İyidil'e yeniden yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası02 Şubat 2021 Salı 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti