Belediye otobüsü, minibüse çarptı: Kaza anı kamerada

KONYA'da belediye otobüsü, dönmek için aniden manevra yaptığı minibüsle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.