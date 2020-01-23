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Belediye temizlik görevlisinin türkü videosu sosyal medyayı mest etti

Kırşehir Belediyesi'nde görevli bir temizlik görevlisinin çöp kamyonu arkasında işini yaparken söylediği türkü videosu sosyal medyayı mest etti.
Belediye temizlik görevlisinin türkü videosu sosyal medyayı mest etti

Kırşehir Belediyesi'nde görevli bir temizlik görevlisinin çöp kamyonu arkasında işini yaparken söylediği türkü videosu sosyal medyayı mest etti. 

Amatörce söylenip çekilmiş videoda temizlik görevlisi meşhur "Ankara'da yedim taze meyvayı" isimli türküyü söylüyor. 

Sabahın çok erken saatlerinde çöp toplarken çekilmiş videoda, Kırşehir sokakları temizlik görevlisinin hayli içli bir şekilde söylediği "Söyleyin anama anam ağlasın" türküsüyle yankılanıyor. 

İşte Kırşehirli temizlik görevlisinin o türkü videosu:

 

 

 

 

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