Belediyede pişiyor vatandaşın kapısına götürülüyor

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik yaptığı ücretsiz sıcak yemek servisi hizmetini pandemi sürecinde de aralıksız olarak sürdürüyor.

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan ve evlerinde Covid-19 tedavisi gören vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetine kesintisiz devam ediyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

Hizmet memnun ediyor

Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

Ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yıl boyunca sıcak yemek servisi hizmetini sürdürdüklerini belirterek, bu hizmeti aksatmadan yapmaya devam edeceklerini söyledi. Sosyal yardımları sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ilkelerine bağlı kalarak sürdürdüklerini anlatan Oğuz, “Kahramankazanımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Sıcak yemek hizmetimizden ayrıca, günlük gelirle geçimini sağlayan, gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımız da faydalanıyor. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu. elediyede pişiyor, vatandaşın kapısına götürülüyor

“Ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz”

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik yaptığı ücretsiz sıcak yemek servisi hizmetini pandemi sürecinde de aralıksız okarak sürdürüyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanıyor

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmlarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan ve evlerinde Covid-19 tedavisi gören vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetine kesintisiz devam ediyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

Hizmet memnun ediyor

Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

Ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yıl boyunca sıcak yemek servisi hizmetini sürdürdüklerini belirterek, bu hizmeti aksatmadan yapmaya devam edeceklerini söyledi. Sosyal yardımları sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ilkelerine bağlı kalarak sürdürdüklerini anlatan Oğuz, “Kahramankazanımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Sıcak yemek hizmetimizden ayrıca, günlük gelirle geçimini sağlayan, gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımız da faydalanıyor. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.