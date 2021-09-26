Belediyeden ‘Öğrenci İstasyonu’ ile eğitime destek

Gençlerin eğitimi için ‘Öğrenci İstasyonu’ projesini hayata geçiren Güngören Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine ikinci Öğrenci İstasyonu’nu da kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sunduğunu duyurdu.

Güngören Belediyesi, Cezeri Öğrenci İstasyonu’nun ardından ikinci Öğrenci İstasyonu’nu tamamladı. Yaklaşık 50 kişilik kapasitesi ile 3 aydır hizmet veren Cezeri Öğrenci İstasyonu’nun ardından ikincisini tamamlayan Güngören Belediyesi, Biruni Öğrenci İstasyonu’nu da açılış programı ile öğrencilerin hizmetine sunduğunu duyurdu.

RANDEVULU SİSTEM İLE HİZMET VERECEK

Randevulu sistem ile çalışan istasyona gelen öğrenciler, sessiz bir ortamda ders çalışırken binlerce kitaptan oluşan kütüphaneden de faydalanabilecek. Dinleme alanları, ücretsiz wifi desteği ve çeşitli ikramlar ile öğrencilerin istasyonda istedikleri gibi çalışabilecekleri kaydedildi. Her öğrenci Güngören Belediyesi’nin web sitesinden istediği saatler için oluşturduğu randevu ile istasyona gelerek bilgileri eşliğinde imkanlardan faydalanabilecek.

“GENÇLER SESSİZ BİR ORTAMDA DERS ÇALIŞABİLİYORLAR”

Belediye Başkanı Bünyamin Demir konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün öğrenci istasyonlarımızdan ikincisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Güngören’de öğrencilerimizin ders çalışabileceği sessiz bir ortam hazırlamaya çalıştık. İlk öğrenci istasyonumuzu kısa sürede 10 bin kişi kullandı. Gençlerimizi buraya bekliyoruz. Artık Güngören’den başka ilçelere gidip ders çalışmaya gerek kalmadı. Güngören’de de nezih kaliteli ortamları biz gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençler tamamen online olarak rezervasyon alarak sessiz bir ortamda ders çalışabiliyorlar" diye konuştu.