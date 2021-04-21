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Belediyeden “Sosyal Medyada Çocuk ve Mahremiyet” Semineri

Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlediği sosyal sorumluluk projesi ile çocuklarda ve ailelerinde bilinç oluşturacak.
Belediyeden “Sosyal Medyada Çocuk ve Mahremiyet” Semineri

22 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek eğitimde; sosyal medya ağlarının kullanımının artmasından dolayı “Sosyal Medyada Çocuk ve Mahremiyet” konusu ele alınacak. 

Pandemi sebebi ile etkinliklerini online ortama taşıyan Çankırı Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin gerçekleştireceği faaliyet ile Sosyal Medyada Çocuk ve Mahremiyet konusunu çocuklara anlatacak. Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi Çağlayan’ın konuşmacı olarak yer alacağı eğitim seminerinde; sosyal yaşamın bir parçası haline gelen sosyal medyanın yaygın bir şekilde kullanılmasında bilinçli sosyal medya kullanıcısı olma, sosyal ağlarda çocukların mahremiyetinin nasıl korunması gerektiği, ailelerin çocuklarının fotoğraflarını kullanırken dikkatli davranması gerektiği konularda çocuklara ve ailelere uyarılarda bulunacak. “Sosyal Medyada Çocuk ve Mahremiyet” semineri, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00’de online olarak tüm çocuklara açık olarak yapılacak. 

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