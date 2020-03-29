  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre belediyelerin, borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak.
Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesintinin, 3 ay boyunca yapılmayacağı açıklandı. Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Valilikten çocukların market ve pazarlara alınmaması kararı 29 Mart 2020 Pazar 09:41
  • Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma29 Mart 2020 Pazar 09:40
  • Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak29 Mart 2020 Pazar 09:34
  • Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek29 Mart 2020 Pazar 09:26
  • İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti29 Mart 2020 Pazar 09:10
  • İstanbul Valisi Yerlikaya: Şehirler arası yolculuklarda taksi ve internet tabanlı uygulamalar kullanılamayacak29 Mart 2020 Pazar 09:05
  • Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı29 Mart 2020 Pazar 09:04
  • Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti28 Mart 2020 Cumartesi 20:04
  • Ankara girişinde ateş ölçerli korona tedbiri28 Mart 2020 Cumartesi 16:49
  • 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü!28 Mart 2020 Cumartesi 16:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti