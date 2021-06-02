Belediyelerden esnafa destek

Salgın nedeniyle ciro kaybı yaşadığı için ekonomik zorluk çeken esnaflara, Başkent’teki yerel yönetimler desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Esnaf temsilcileri, işletmelere sağlanan destekler sonrası “teşekkür” ziyaretinde bulunuyor.

Ankara’da pandemi nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa yerel yönetimler desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Belediyeler, koronavirüs sebebiyle ciro kaybı yaşayan işletmelere çeşitli yardımlarda bulunuyor.

HİJYEN, ÇAY VE ŞEKER DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan yiyecek ve içecek sektörü ile kahvehaneci esnafına hijyen desteği sağlamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca pandemi döneminde uzun süre kapalı kalan kahvehanelere açılma kararının ardından siftah için 2 kg çay, 1 kg küp şeker desteğinde de bulundu.

ETİMESGUT, ESNAFLARA NAKDİ YARDIMDA BULUNUYOR

Etimesgut Belediyesi, pandemide ekonomik zorluk yaşayan esnaflara 1200 TL’lik nakdi yardımda bulunmaya devam ediyor. Belediye Meclisi toplantısında esnafa sağlanan desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Demirel, “Esnafımıza yönelik nakdi yardıma bugüne kadar, 5 bin 770 esnafımız müracaat etmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda belirlediğimiz yardım kriterlerine uyan 3 bin 467 esnafımızın hesaplarına 1.200 TL'lik nakdi yardımları yatırılmıştır. 1.540 esnafımızın şartları taşımadığı tespit edilirken, 50 esnafımızın eksik evrakları belirlenip esnafımızdan evraklarını tamamlamaları istenmiştir. 600 esnafımızın müracaatları mükerrer olarak değerlendirilmiştir. Yardım başvuruları devam etmektedir" dedi.

GÖLBAŞI, YEREL SANATÇILARA DA DESTEK SAĞLADI

Gölbaşı Belediyesi de ilçedeki esnaflara destek amaçlı geçtiğimiz günlerde 1500 işletmeye 1000'er TL nakdi yardımda bulundu. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle maddi anlamda zor günler geçiren yerel sanatçılara da nakdi yardım sağlandı.

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN ESNAFA DESTEK ÖNERGESİ

Pursaklar Belediye Meclisi’ne, MHP’li üyelerce pandemide ekonomik zorluk çeken esnafa nakdi destek ödemesi sağlanması amacıyla Haziran ayının ilk toplantısında önerge verildi. Meclis gündemine alınan önergenin oy birliği ile kabul edilmesi bekleniyor.

ESNAF TEMSİLCİLERİNDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Yerel yönetimlerce esnaflara sağlanan nakdi desteğin ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram ile Etimesgut Emlak Müşavirliği Dernek (ETİ-EM-DER) Başkanı Hakan Akçam, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i ziyaret etti. Esnaf temsilcileri, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnaflara sağlanan nakdi destekten dolayı teşekkür etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-