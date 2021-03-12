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Belediyelere vergi çağrısında bulundu

Çankaya Kuğulu’da kahve dükkânı işleten Aykut Altıntaş, çevre-temizlik, işgaliye ve tabela vergisi gibi birçok giderleri olduğunu hatırlatarak, belediyelerden bu ödemeler konusunda indirim ya da öteleme yapmalarını istedi.
Belediyelere vergi çağrısında bulundu

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında restoran, kafe, kahvehane işletmecileri geliyor. Çankaya Kuğulu’da A4 Kahve işletmecisi Aykut Altıntaş ise bu süreçte büyük yara aldıklarını belirterek, bilinen ödemelerin dışında işletmelerin belediyeye ödediği; çevre temizlik, işgaliye ve tabela vergisi gibi ödemeler olduğunu, belediyelerden bu ödemelerde indirime gitmesini ya da öteleme yapmasını talep ediyor.

119957599_1530589300485558_7706676557873908684_o.jpgHER ŞEY GÜZEL GİDİYORDU
İşletmeyi pandemiden birkaç ay önce açtıklarını hatırlatan Altıntaş, “Her şey güzel gidiyordu. İşlerimiz çok iyiydi. Kovid-19 salgını çıkmasıyla birlikte tüm işlerimiz alt üst oldu. Uzun süre kapalı kaldık, daha sonra açıldık ama uzun bir sürede müşteri alamadık. Bu da bizleri olumsuz etkiledi.”

YENİ İŞLETMELER FAYDALANAMADI
Altıntaş, pandemi öncesi açılan işletmelerin devletin esnafa sağladığı hibe - kredi desteğinden ve işveren- işçiye sağlanan kısa çalışma ödeneğinden yaralanamadıklarına dikkat çekerek şunları söyledi; “2020 yılında kurulan yeni işletmeler iş günü dolmadığı için hibe ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadı. Bizde yeni kurulan bir işletme olduğumuz için yararlanamadık. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için SSK prim ödeme gün sayısı çalışanın en az 450 gün yatmış olması gerekiyor.” 

450 GÜN PRİM ŞARTI ENGEL OLUYOR
“Bu ön şartlar gerçek anlamda zorluyor ve ağır şartlar. İnsanlar 330 ya da 400 gün çalışmışlarsa kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlar.   Ödenekten yararlanabilen personel sayısı çok az.  Bunun yanı sıra kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişinin gelecek yıllarda tazmin haklarına, emeklilik ve prim gün sayılarınıza olumsuz yönde yansıyor.”

ÇEVRE TEMİZLİK, İŞGALİYE VE TABELA VERGİSİ ZORLUYOR
Kira, stopaj, KDV ödemelerinin dışında işletmecilerin üstünde insanların bilmediği bir sürü sabit gider kalemlerinin olduğunu da hatırlatan Altıntaş, bu salgın sürecinde yerel yönetimlerin esnafa destek vermesi gerektiğini söyledi. Altıntaş, esnafın omzuna yük olan vergiler olduğunu kaydederek, “Çevre temizlik, işgaliye ve tabela vergisi belediyeye ödenen vergiler.” 

ERTELEME YA DA TAKSİTLENDİRME YAPILMALI
“Bu vergiler salgın bitene kadar ödemeleri ertelenebilir, taksitlendirebilir. Vergiler cüzi miktarlara çekilebilir ya da ötelenebilir. Belediyelerin bazı noktalarda eli kolu bağlı ama esnaf için bazı konularda yardım edecekleri konular var.  Büyükşehir Belediyesi’nin  özellikle küçük esnafa elinden geldiğince net desteğini görüyoruz. İlçe belediyeler burada kapasiteleri ve işlem alanları yüzünden biraz geride kaldılar. Bu konuda bizlere destek olabilirler” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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