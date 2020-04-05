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Belediyenin adını kullanıp, vatandaşları dolandırmaya kalkıştılar

Isparta'da belediyenin logosu ve 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belediyenin adını kullanıp, vatandaşları dolandırmaya kalkıştılar

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları uyararak, “Isparta Belediyemizin böyle bir kampanyası yok" dedi.

Isparta'da bazı kişilerin yardım kampanyası adı altında vatandaşı dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Üzerinde Isparta Belediyesi logosu ile 'Biz bize yeteriz Isparta'm' sloganının yer aldığı, IBAN numarası yazılmış kağıtların kentte dağıtıldığını tespit eden belediye yetkililere, durumu emniyete bildirdi. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in resmi sosyal medya hesaplarından da bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesine yönelik paylaşımlar yapıldı.

Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, "Maalesef bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Durumu emniyet yetkililerimize ilettik. Vatandaşlarımızdan ricamız resmi hesaplar dışında hiçbir şekilde yardım ve bağış yapmasınlar. Kaldı ki Isparta Belediyemizin böyle bir kampanyası yok. Tek kampanya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'dır. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız resmi hesaplara bağışta bulunabilirler" dedi.

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