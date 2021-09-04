  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Belediyenin bisikletlerini çalan şüpheli için polis harekete geçti

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Belediyenin bisikletlerini çalan şüpheli için polis harekete geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ücretli kullanımına sunulan KOBİS bisikletleri, yaklaşık 1 haftadır kiralama stantlarından çalınmaya başladı. Bisikletlerin üzerinde bulunan çipler sayesinde, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli noktalarına atılmış olarak bulunan bisikletlerin çalınması hakkında belediye yetkilileri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla KOBİS stantlarında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bisiklet hırsızını bulmak için harekete geçti.

BELEDİYE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şüphelinin stanttaki bisikleti çaldığı anları gösteren güvenlik kamerası kaydı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında "Söyleyecek söz bulamadık" notu ile paylaşılan görüntülerde, şüphelinin gece 04.00 sıralarında KOBİS standındaki bisikleti zorlayarak yerinden çıkardığı ve bisiklet ile birlikte uzaklaştığı görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esendere'de 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi03 Eylül 2021 Cuma 12:38
  • Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı03 Eylül 2021 Cuma 10:44
  • İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu03 Eylül 2021 Cuma 10:12
  • Fatih'te polis yelekli soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı02 Eylül 2021 Perşembe 22:31
  • İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı02 Eylül 2021 Perşembe 21:35
  • Van'da gümrük kaçağı kripto cihazı ele geçirildi02 Eylül 2021 Perşembe 20:37
  • Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı02 Eylül 2021 Perşembe 20:37
  • Rehin alındığını iddia edip 10 metre yükseklikteki pencereden atladı02 Eylül 2021 Perşembe 20:36
  • Kayınpederiyle birlikte 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı02 Eylül 2021 Perşembe 19:42
  • Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu02 Eylül 2021 Perşembe 17:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti