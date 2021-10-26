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Belediyenin tarlasından halkın sofrasına

Lüleburgaz Belediyesi’nin serasında tohum ekimi yapılan turp, marul, roka, maydanoz, lahana, karnabahar, havuç ve ıspanak gibi sebzeler yine belediyenin tarım arazisinde ürün alındıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına gönderilecek.
Belediyenin tarlasından halkın sofrasına

Lüleburgaz Belediyesi, vatandaş odaklı sosyal ve üreten belediyecilik uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri turp, marul, roka, maydanoz, lahana, karnabahar, havuç ve ıspanak gibi sebzelerin tohum ekimini yaparak kışa hazırlamaya başladı. Sebzeler çimlenme işleminin ardından belediyenin Edirne Bayırı mevkiinde bulunan tarım arazisine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ekilecek. 

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Sevgi Mutfağı ile sofralara gönderilecekler

Lüleburgaz Belediyesi’nin bir ziraat mühendisi ve iki ziraat teknikeri gözetiminde yetiştirilen yaklaşık 10 çeşit sebze tarım alanında yetiştirildikten sonra Sevgi Mutfağı’na gönderilecek. Gönderilen doğal sebzeler Sevgi Mutfağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına gönderilecek. Geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Sevgi Mutfağı haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 3 çeşit sıcak yemek götürüyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yaz aylarında yine belediyenin tarım arazisinde yetiştirilen karpuz, kavun, kabak, domates, üzüm gibi ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gönderilmişti.

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