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Belgrad Ormanı’nda hafta sonu yoğunluğu

İSTANBULLULAR bu hafta sonu da Belgrad Ormanı’na akın etti. Yürüyüş yapan, bisiklet süren, piknik yapan vatandaşlar nedeniyle ormanda yoğunluk oluştu, koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.
Belgrad Ormanı’nda hafta sonu yoğunluğu

Belgrad Ormanı’na  Esenyurt’tan gelen  Suna Haşhaş, “Sayıların artması bizi endişelendiriyor ama iyice yükselmeden gelelim, dedik. İlerleyen günlerde yasaklar da tekrar gelir gibi gözüküyor. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz kimseye temas etmiyoruz” dedi.

Eşi ve çocuklarıyla ormana gelen Yeter Gündüz de, “Oğlum çay içelim diye getirdi ama bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim gelmezdim. Kronik rahatsızlığım var ama çıktık işte dışarı. İnsanlar da dikkat etmiyor keşke çıkmasaydık” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla okey oynayan Serkan Yazıcı ise “Sosyal mesafeye uyarak oynuyoruz. İlk günlerde hiç dışarı çıkmamıştık ama ne yapalım buraya gelelim, dedik. Sayıların artması endişelendiriyor ama önlemlerimizi alıyor” ifadelerini kullandı.

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