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Belhanda'nın menajerinden ayrılık açıklaması

Galatasaray yönetiminin devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddia edilen Belhanda için menajerinden açıklama geldi
Belhanda'nın menajerinden ayrılık açıklaması

Galatasaray'da kötü performansı ve son Real Madrid maçında eleştirilerin odağında yer alan Younes Belhanda için Faslı oyuncunun temsilcisi olan William D'avila bazı açıklamalar yaptı. 

William D'Avila: "Galatasaray, Belhanda'dan memnun"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan D'avila, "Ocak'ta ayrılması söz konusu değil. Galatasaray ondan memnun. Fatih Terim ayrılmasını istemiyor. Ayrıca Belhanda'da aynısını düşünüyor. Şimdi ayrılması mümkün değil. Kulüp ondan gerçek anlamda çok memnun, Yüzde yüz, hatta yüzde 1000 onunla devam etmek istiyorlar" dedi. 

William D'Avila: "Belhanda oynadığında nasıl sonuçlar alındığı ortada"

Faslı futbolcunun başarılı olduğunu iddia eden William D'Avila, "Kontrol etsinler, Belhanda'nın oynadığı maçlarda kazanıyor. Oynamadığı maçlarda ne oluyor; sonuca baksınlar. Son maçta olanları gördüm. Bu ilk kez olmuyor. Bu Belhanda ile Galatasaray arasındaki tutkulu hikâyeyi gösteriyor. Ben özellikle son üç ayda her şeyi yakından gözlemledim. Belhanda oynadığı zaman Galatasaray'ın nasıl başarılı sonuçlar aldığını, oynamadığı zaman ise başarısız olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

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